Директор «Балтики»: на Талалаева 100% будет спрос от топ-клубов, мы к этому готовимся

Спортивный директор калининградской «Балтики» Армен Маргарян признался, что клуб постепенно готовится к интересу от топ-команд к своему главному тренеру Андрею Талалаеву.

«Нет ли страха, что топ-клубы могут забрать Талалаева у «Балтики»? Есть опасение, что такое может произойти. Но это рынок. Мы понимаем, что любой клуб, который хорошо себя проявил, может столкнуться со спросом на главного тренера, так как он является вожаком команды. Мы к этому тоже внутренне готовимся. Думаю, на Талалаева 100% будет спрос», — приводит слова Армена Маргаряна «РБ Спорт».

Напомним, «Балтика» занимает третье место в турнирной таблице Мир РПЛ.