Кузнецов — о Доннарумме: стабильная игра в «Манчестер Сити» покажет, был ли он лучшим

Ветеран ПФК ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о завоевании голкипером «Манчестер Сити» и сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммой трофея имени Льва Яшина — 2025. Эта награда вручается лучшему вратарю года.

— Заслуженно ли Доннарума признан лучшим вратарём года?

— Если сравнивать с другими вратарями, думаю, что да. Важно понимать критерии определения лучшего вратаря: титулы и игра. Доннарума выглядит очень сильным. То, что он перешёл в «ПСЖ», тоже сыграло ему на пользу.

Сейчас новый вызов — «Манчестер Сити», посмотрим (смеётся). Стабильность — признак мастерства. Если в «Манчестер Сити» он будет играть так же стабильно, значит, всё было правильно, — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.