Экс-тренер «Спартака» Аленичев рассказал, когда получал последнее предложение по работе

Российский тренер Дмитрий Аленичев рассказал, когда получал последнее предложение по работе. В 2019-м Аленичев покинул красноярский «Енисей» и с тех пор главным тренером не трудился.

— Когда были последние предложения по работе?

— Уже в целом давненько были. Но предложения, которые были, не заслуживали особого внимания. Уже говорил, что даже предложения из Первой лиги, как это было с «Енисеем», я бы рассмотрел. Но таких, к сожалению, не поступало. Сейчас нахожусь в творческом отпуске, буквально через месяц у меня будет подтверждение тренерской лицензии Pro. Надеюсь, что станут поступать предложения, которые будут заслуживать моего внимания. С удовольствием рассмотрю, — приводит слова Аленичева ТАСС.

Тренерскую карьеру Аленичев начал в юношеской сборной России 1993 года рождения, где в период с ноября 2010 по 2011 год занимал должность главного тренера. Следом Дмитрий работал в тульском «Арсенале», московском «Спартаке» и «Енисее».