Юран: разрывать первый дивизион Турции? А почему нет?

Главный тренер клуба «Серик Беледиеспор» Сергей Юран высказался об амбициях команды и своей тренерской уверенности. Ранее в турецкий клуб перешли некоторые российские футболисты: Дмитрий Тихий, Кирилл Гоцук, Илья Садыгов, Илья Берковский и Артем Юран.

— Здесь просто все живут футболом. От этого просто получаю удовольствие. Такое впечатление, что я вернулся игроком в Португалию, когда там из всех окон футбол летел, то есть звуки, матчи.

— Ваши слова: «Начинаем потихоньку разрывать первый турецкий дивизион»? Это вы так решили стартануть в Турции?

— Нет, это не мои прямые слова, это подвели [журналисты вопросом]. Разрывать? Ну, а почему нет? Когда ты в себе уверен, то и твоей команде передаётся. Тренер должен всегда быть уверен. Начало чемпионата… Уверен в себе, уверен, скажем так, в команде, в результате, в задаче, которая поставлена. А как ты будешь подходить? «Ой, не знаем, как получится, наверное. Может получиться, может не получиться?» — сказал Юран в эфире телеканала «Матч ТВ».

