Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, к какому матчу Ламин Ямаль может восстановиться после травмы

Стало известно, к какому матчу Ламин Ямаль может восстановиться после травмы
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль, получивший травму в области паха в середине сентября, начал тренироваться на поле с мячом, однако делает это отдельно от остальной команды. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в восстановлении 18-летнего футболиста наблюдается положительная динамика.

Ожидается, что Ямаль не будет включён в заявку сине-гранатовых на матч 6-го тура чемпионата Испании с «Овьедо» (25 сентября). Однако в «Барселоне» рассчитывают на его участие во встрече 7-го тура Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» (28 сентября). По крайней мере, в каталонском клубе надеются, что Ямаль сможет отправиться на эту игру вместе с командой.

Главная цель состоит в том, чтобы нападающий был полностью готов к матчу 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1 октября).

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
«Ямаль заслуживал «Золотой мяч» гораздо больше». Мир бурлит после победы Дембеле
«Ямаль заслуживал «Золотой мяч» гораздо больше». Мир бурлит после победы Дембеле

Чем уникален Ламин Ямаль:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android