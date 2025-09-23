Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывшего игрока лондонского «Арсенала» ввели в искусственную кому

Бывшего игрока лондонского «Арсенала» ввели в искусственную кому
Комментарии

Бывшего нападающего лондонского «Арсенала» Билли Вигара ввели в состояние искусственной комы после повреждения головы, полученной им в матче седьмого дивизиона чемпионата Англии. Футболист «Чичестер Сити» травмировался в игре с «Вингейт энд Финчли».

«Билли получил серьёзную черепно-мозговую травму и сейчас находится в состоянии искусственной комы в отделении интенсивной терапии, ему оказывается наилучшая медицинская помощь. Пока рано говорить о результатах, и, даже если всё пройдёт хорошо, ему предстоит долгий путь к выздоровлению», – сообщает «Чичестер Сити» в своём аккаунте в социальной сети X.

Вигар является воспитанником «пушкарей», он покинул команду по истечении контракта в конце сезона-2023/2024.

Материалы по теме
«Арсенал» вскрыл «автобус» «Сити» на 90+3-й! А Гвардиола удивил заменами
«Арсенал» вскрыл «автобус» «Сити» на 90+3-й! А Гвардиола удивил заменами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android