Бывшего игрока лондонского «Арсенала» ввели в искусственную кому

Бывшего нападающего лондонского «Арсенала» Билли Вигара ввели в состояние искусственной комы после повреждения головы, полученной им в матче седьмого дивизиона чемпионата Англии. Футболист «Чичестер Сити» травмировался в игре с «Вингейт энд Финчли».

«Билли получил серьёзную черепно-мозговую травму и сейчас находится в состоянии искусственной комы в отделении интенсивной терапии, ему оказывается наилучшая медицинская помощь. Пока рано говорить о результатах, и, даже если всё пройдёт хорошо, ему предстоит долгий путь к выздоровлению», – сообщает «Чичестер Сити» в своём аккаунте в социальной сети X.

Вигар является воспитанником «пушкарей», он покинул команду по истечении контракта в конце сезона-2023/2024.