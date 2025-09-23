Конате отклонил предложение «Ливерпуля» с зарплатой в € 11 млн, он интересен «Реалу» — DC

Центральный защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате в последние дни отклонил новое предложение мерсисайдцев о продлении контракта, заканчивающегося летом 2026 года. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, «красные» были готовы заключить трудовое соглашение с французским футболистом, рассчитанное на пять лет, с заработной платой в размере € 11 млн.

Подчёркивается, что в мадридском «Реале» очень высоко оценивают футбольные навыки Конате. Защитник является главной целью «Королевского клуба» на лето 2026 года, когда «сливочные» смогут подписать его бесплатно в качестве свободного агента.

В нынешнем сезоне Конате принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

