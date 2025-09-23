Кузнецов: будет идеально, если Смолов забьёт, а «Броуки» выйдут в следующий раунд Кубка

Главный тренер «БроукБойз» Дмитрий Кузнецов высказался о предстоящем матче четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с саратовским «Соколом».

«У нас есть план на игру и тренировочный процесс. Смолов участвовал во всех мероприятиях, в разборе игры и в тренировочном процессе. Естественно, мы знаем, что он играл в «Соколе». У нас ещё есть ребята: Денис Анисимов и я выступали в своё время в «Соколе». Думаю, сейчас все нацелены пройти в следующий раунд, сыграть как можно лучше, показать свой наилучший футбол и для медийных команд установить какой-то рекорд.

Понимаем, сделать это будет нелегко. Как бы «Сокол» ни выступал в ФНЛ, это сильная команда, которая может доставить проблем любому сопернику. Поэтому готовимся серьёзно. Очень рады, что Федя Смолов с нами. Если мы поможем ему ещё раз забить гол, не только мы, но и он сам, и команда выйдет в следующий раунд, будет идеально», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.