Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
19:30 Мск
Кузнецов: будет идеально, если Смолов забьёт, а «Броуки» выйдут в следующий раунд Кубка

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «БроукБойз» Дмитрий Кузнецов высказался о предстоящем матче четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с саратовским «Соколом».

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
23 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
Broke Boys
Не начался
Сокол
Саратов
«У нас есть план на игру и тренировочный процесс. Смолов участвовал во всех мероприятиях, в разборе игры и в тренировочном процессе. Естественно, мы знаем, что он играл в «Соколе». У нас ещё есть ребята: Денис Анисимов и я выступали в своё время в «Соколе». Думаю, сейчас все нацелены пройти в следующий раунд, сыграть как можно лучше, показать свой наилучший футбол и для медийных команд установить какой-то рекорд.

Понимаем, сделать это будет нелегко. Как бы «Сокол» ни выступал в ФНЛ, это сильная команда, которая может доставить проблем любому сопернику. Поэтому готовимся серьёзно. Очень рады, что Федя Смолов с нами. Если мы поможем ему ещё раз забить гол, не только мы, но и он сам, и команда выйдет в следующий раунд, будет идеально», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Комментарии
