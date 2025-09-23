Ямаль купил гамбургеры для всей делегации «Барселоны» после церемонии вручения «ЗМ»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что футболисты команды Ламин Ямаль и Пау Кубарси угостили гамбургерами всю делегацию сине-гранатовых, посетившую церемонию вручения «Золотого мяча», состоявшуюся в понедельник, 22 сентября, в Париже.

«По дороге в аэропорт, когда мы уже уезжали, все осознали, что целый день почти ничего не ели ввиду поездок, подготовки и гала-концерта. Мы были очень голодны.

По пути в аэропорт Ламин увидел место, где готовили гамбургеры, и мы остановились. Ямаль и Кубарси вышли, чтобы купить их для всех, после чего мы ели гамбургеры по дороге. Они были очень вкусными», — приводит слова Лапорты RAC 1.

Ямаль занял второе место в голосовании на «Золотой мяч» — 2025.

Чем уникален Ламин Ямаль: