Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Ямаль купил гамбургеры для всей делегации «Барселоны» после церемонии вручения «ЗМ»

Ямаль купил гамбургеры для всей делегации «Барселоны» после церемонии вручения «ЗМ»
Комментарии

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что футболисты команды Ламин Ямаль и Пау Кубарси угостили гамбургерами всю делегацию сине-гранатовых, посетившую церемонию вручения «Золотого мяча», состоявшуюся в понедельник, 22 сентября, в Париже.

«По дороге в аэропорт, когда мы уже уезжали, все осознали, что целый день почти ничего не ели ввиду поездок, подготовки и гала-концерта. Мы были очень голодны.

По пути в аэропорт Ламин увидел место, где готовили гамбургеры, и мы остановились. Ямаль и Кубарси вышли, чтобы купить их для всех, после чего мы ели гамбургеры по дороге. Они были очень вкусными», — приводит слова Лапорты RAC 1.

Ямаль занял второе место в голосовании на «Золотой мяч» — 2025.

Чем уникален Ламин Ямаль:

