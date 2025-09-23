Эксперты ООН призывают УЕФА и ФИФА отстранить израильские клубы и сборные от турниров

Восемь экспертов Организации Объединённых Наций (ООН) обратились к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) с просьбой отстранить израильские клубы и сборные от международных соревнований, сообщил журналист Хосе Луис Моралес на странице в соцсети Х.

По данным Моралеса, эксперты ООН призывают лишить участия израильские команды в качестве «ответа на продолжающийся геноцид на территории Палестины».

21 сентября газета Israel Hayom сообщила, что УЕФА может отстранить Израиль от участия в турнирах на собрании 23 сентября. По информации газеты, сейчас подавляющее большинство из 20 стран, обладающих правом голоса, выступают за исключение Израиля. Две или три страны выступают против этого решения. Подчёркивается, что Израильская футбольная ассоциация (IFA) «отчаянно» пытается не допустить включения данного вопроса в повестку дня.