В Казахстане рассказали об ажиотаже вокруг билетов на матч ЛЧ «Кайрат» — «Реал»

Источник из Казахстана, знающий ситуацию перед матчем 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Кайрат» – «Реал» Мадрид, высказался об ажиотаже вокруг игры. Встреча пройдёт 30 сентября на стадионе «Центральный» (Алма-Ата, Казахстан).

«Люди с утра начали регистрироваться на разных площадках, имеющих разрешение от «Кайрата» на продажу билетов, включая официальный сайт. За час до официального старта продаж поступило 50 тысяч заявок, а меньше чем через час после старта их число достигло 215 тысяч.

Официально клуб объявил, что продажа билетов ограничена одной картой и индивидуальным кодом. Билеты будут отправляться за шесть часов до встречи, чтобы ограничить действия спекулянтов. В этом смысле «Кайрат» отработал здорово. Первые ряды на стадионе продаваться не будут по соображениям безопасности. Стадион вмещает около 23 тысяч зрителей.

Билеты на матч очень дорогие по меркам Казахстана и Европы. На «эль класико» «Барселона» — «Реал» Мадрид можно купить билеты дешевле. В Казахстан на эту встречу приедет очень много болельщиков «Реала». Последний раз такой ажиотаж был, когда «Кайрат» играл с «Селтиком» в отборочном раунде ЛЧ. Был страшный ажиотаж, десятки тысяч людей не попали на игру. А на сборную был такой ажиотаж во время отборочных матчей чемпионата мира 2010 года, когда приезжала сборная Англии с Бекхэмом и Руни», — рассказал корреспонденту «Чемпионату» Николаю Баранову источник, знакомый с ситуацией.