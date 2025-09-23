Криштиану Роналду: поздравляю всех жителей Саудовской Аравии с Национальным днём!

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поздравил всех жителей Саудовской Аравии с Национальным днём страны.

«Поздравляю всех жителей Саудовской Аравии с Национальным днём! Желаю вам, чтобы этот день был наполнен гордостью, единством и праздником в кругу близких», — написал Роналду на странице в социальной сети Х.

Криштиану Роналду 40 лет, он выступает в составе «Аль-Насра» с января 2023 года. За этот период нападающий принял участие в 110 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 97 голами и 20 результативными передачами.

Единственный титул, который Роналду завоевал с «Аль-Насром» в Саудовской Аравии, — Клубный кубок арабских чемпионов, выигранный в августе 2023 года.