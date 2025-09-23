Скидки
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
Ямаль: нужно взбираться, чтобы достичь вершины. Поздравляю Дембеле с «Золотым мячом»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль сделал публикацию в своём аккаунте в социальной сети после церемонии вручения награды лучшему футболисту сезона «Золотой мяч», в которой поздравил с победой нападающего «ПСЖ» Усмана Дембеле.

«Замысел бога идеален: «Нужно взбираться, чтобы достичь вершины». Рад выиграть трофей имени Копа (лучший игрок до 21 года. — Прим. «Чемпионата») второй раз и поздравляю Усмана Дембеле с наградой и отличным сезоном», — написал 18-летний футболист.

Ямаль занял второе место в голосовании на «Золотой мяч» — 2025.

В минувшем сезоне нападающий «Барселоны» принял участие в 55 встречах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и 25 результативными передачами. Дембеле сыграл 53 матча во всех соревнованиях, где забил 35 голов и сделал 16 ассистов.

Чем уникален Ламин Ямаль:

