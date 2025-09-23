Скидки
Главная Футбол Новости

«Поистине заслуженно!» Экс-игрок «Барселоны» Ракитич поздравил Дембеле с «Золотым мячом»

Комментарии

Бывший полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич поздравил экс-одноклубника Усмана Дембеле с победой в голосовании за «Золотой мяч» — 2025.

«Снимаю шляпу, Ус! Отличный пример трудолюбия и упорства. Поистине заслуженно!» — написал Ракитич на странице в социальной сети Х и опубликовал совместное фото с Дембеле времён «Барселоны».

Дембеле 28 лет, он выступает за «ПСЖ». Француз опередил в голосовании вингера «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля. Третье место занял одноклубник французского нападающего Витинья. Для Дембеле это первая подобная награда в карьере, ранее он не разу не номинировался на «Золотой мяч». Усман стал шестым французским футболистом, выигравшим «Золотой мяч».

