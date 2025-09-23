Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«БроукБойз» — «Сокол»: Фёдор Смолов — в стартовом составе медиаклуба на матч Кубка России

Сегодня, 23 сентября, состоится матч четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся медийный клуб «БроукБойз» и саратовский «Сокол». Игра пройдёт на стадионе «Зоркий» в Красногорске (номинальное домашнее поле медиакоманды). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. Команды назвали стартовые составы.

Стартовые составы команд:

«БроукБойз»: Касьяненко (вратарь), Макеев, Давыдов, Мурадов, Сухомлинов, Соснин, Яковлев (капитан), Майрович, Анисимов, Лобкарёв, Смолов.

«Сокол»: Крайков (вратарь, капитан), Доля, Быков, Глойдман, Киреенко, Шайхтдинов, Мухин, Лазарев, Никитин, Бахарев, Грибов.

В третьем раунде Кубка России «БроукБойз» одолел «Леон Сатурн» со счётом 2:0. За медиакоманду сыграли Фёдор Смолов и Ари, забившие по голу.

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи одержали победу со счётом 4:3. Также ЦСКА взял Суперкубок страны.