«Леванте» — «Реал» Мадрид: онлайн-трансляция матча 6-го тура Ла Лиги начнётся в 22:30

Сегодня, 23 сентября, состоится матч 6-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Леванте» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии. В качестве главного арбитра встречи выступит Исидро Диас де Мера Эскудерос. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После пяти туров чемпионата Испании «сливочные» набрали 15 очков и занимают первое место в турнирной таблице. «Леванте» заработал четыре очка и располагается на 16-й строчке.

В минувшем туре мадридская команда дома победила «Эспаньол» со счётом 2:0, а «Леванте» на выезде разгромил «Жирону» со счётом 4:0.