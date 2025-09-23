Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Леванте — Реал Мадрид: онлайн-трансляция матча 6-го тура Ла Лиги 2025/2026 начнется в 22:30

«Леванте» — «Реал» Мадрид: онлайн-трансляция матча 6-го тура Ла Лиги начнётся в 22:30
Комментарии

Сегодня, 23 сентября, состоится матч 6-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Леванте» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии. В качестве главного арбитра встречи выступит Исидро Диас де Мера Эскудерос. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 6-й тур
23 сентября 2025, вторник. 22:30 МСК
Леванте
Валенсия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После пяти туров чемпионата Испании «сливочные» набрали 15 очков и занимают первое место в турнирной таблице. «Леванте» заработал четыре очка и располагается на 16-й строчке.

В минувшем туре мадридская команда дома победила «Эспаньол» со счётом 2:0, а «Леванте» на выезде разгромил «Жирону» со счётом 4:0.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
Материалы по теме
Дембеле — лучший в мире! А как распределились остальные места и кто взял другие награды?
Дембеле — лучший в мире! А как распределились остальные места и кто взял другие награды?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android