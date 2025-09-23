Глава судейского комитета — о Станковиче: нужно быть сдержаннее и уважать работу коллег

Председатель судейского комитета и экспертно‑судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев поделился мнением о поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Ранее сербский специалист был отстранён на месяц во всех соревнованиях под эгидой РФС за использование нецензурных и оскорбительных слов в адрес арбитра матча 8-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (2:2).

«Ему оценку дал КДК. Моё личное мнение такое, что нужно быть сдержаннее и уважать работу коллег. Мы работу коллег всегда уважаем, как бы они себя ни вели в технической и прочих зонах. Да, иногда арбитры дают жёлтые, красные карточки, но мы их всегда призываем к уважению. От тренеров, понимая их сложность профессии, тоже ожидаем уважения», — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».

