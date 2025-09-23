Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава судейского комитета — о Станковиче: нужно быть сдержаннее и уважать работу коллег

Глава судейского комитета — о Станковиче: нужно быть сдержаннее и уважать работу коллег
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель судейского комитета и экспертно‑судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев поделился мнением о поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Ранее сербский специалист был отстранён на месяц во всех соревнованиях под эгидой РФС за использование нецензурных и оскорбительных слов в адрес арбитра матча 8-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

«Ему оценку дал КДК. Моё личное мнение такое, что нужно быть сдержаннее и уважать работу коллег. Мы работу коллег всегда уважаем, как бы они себя ни вели в технической и прочих зонах. Да, иногда арбитры дают жёлтые, красные карточки, но мы их всегда призываем к уважению. От тренеров, понимая их сложность профессии, тоже ожидаем уважения», — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».

Материалы по теме
Быстров: если бы «Спартак» «Крыльям» проиграл, Станкович отправился бы с чемоданами домой

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android