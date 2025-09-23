Глава судейского комитета — о Станковиче: нужно быть сдержаннее и уважать работу коллег

Председатель судейского комитета и экспертно‑судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев поделился мнением о поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. Ранее сербский специалист был отстранён на месяц во всех соревнованиях под эгидой РФС за использование нецензурных и оскорбительных слов в адрес арбитра матча 8-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (2:2).
«Ему оценку дал КДК. Моё личное мнение такое, что нужно быть сдержаннее и уважать работу коллег. Мы работу коллег всегда уважаем, как бы они себя ни вели в технической и прочих зонах. Да, иногда арбитры дают жёлтые, красные карточки, но мы их всегда призываем к уважению. От тренеров, понимая их сложность профессии, тоже ожидаем уважения», — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».
Как появился «Спартак»:
- 23 сентября 2025
-
18:45
-
18:45
-
18:44
-
18:37
-
18:34
-
18:31
-
18:30
-
18:24
-
18:15
-
18:11
-
18:09
-
18:03
-
17:50
-
17:48
-
17:46
-
17:45
-
17:41
-
17:35
-
17:29
-
17:21
-
17:16
-
17:09
-
17:00
-
16:59
-
16:54
-
16:49
-
16:48
-
16:46
-
16:34
-
16:34
-
16:31
-
16:25
-
16:20
-
16:17
-
16:14