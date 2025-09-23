Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

41-летний Дмитрий Сычёв заявил о предстоящем возобновлении карьеры

41-летний Дмитрий Сычёв заявил о предстоящем возобновлении карьеры
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Марселя» Дмитрий Сычёв, на данный момент занимающий должность президента омского «Иртыша», высказался о причинах, по которым он решил возобновить карьеру игрока, и ответил на вопрос о дате возвращения в футбол.

«Матчи с медийными командами и выход Александра Медведева и Ари, который забил гол – они мотивировали меня сделать признание о возобновлении карьеры. Подготовлюсь и выйду на футбольное поле как действующий игрок. Конечно, непросто было принять такое решение, но нужно быть примером. Плюс амбиции взыграли, и Кубок России предоставляет эти возможности. Хочется, чтобы снова меня показали по телевизору (смеётся).

Чётко нельзя сказать (точную дату возобновления карьеры. – Прим. «Чемпионата»), у нас сезон заканчивается. Осталось четыре игры, мы вылетели из Кубка, к сожалению. То есть следующий год, первая стадия Кубка и, соответственно, чемпионата, к этой дате будем готовиться. Если всё будет хорошо», – приводит слова Сычёва Metaratings.

Материалы по теме
Экс-президент «Локомотива» Наумов: во Второй лиге Сычёв и в 41 год спокойно сыграет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android