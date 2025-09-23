41-летний Дмитрий Сычёв заявил о предстоящем возобновлении карьеры

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Марселя» Дмитрий Сычёв, на данный момент занимающий должность президента омского «Иртыша», высказался о причинах, по которым он решил возобновить карьеру игрока, и ответил на вопрос о дате возвращения в футбол.

«Матчи с медийными командами и выход Александра Медведева и Ари, который забил гол – они мотивировали меня сделать признание о возобновлении карьеры. Подготовлюсь и выйду на футбольное поле как действующий игрок. Конечно, непросто было принять такое решение, но нужно быть примером. Плюс амбиции взыграли, и Кубок России предоставляет эти возможности. Хочется, чтобы снова меня показали по телевизору (смеётся).

Чётко нельзя сказать (точную дату возобновления карьеры. – Прим. «Чемпионата»), у нас сезон заканчивается. Осталось четыре игры, мы вылетели из Кубка, к сожалению. То есть следующий год, первая стадия Кубка и, соответственно, чемпионата, к этой дате будем готовиться. Если всё будет хорошо», – приводит слова Сычёва Metaratings.