Сёмин — об итогах «Золотого мяча»: по завоёванным титулам Хвича был номером один

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о месте крайнего нападающего «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии в голосовании на «Золотой мяч» — 2025. Грузинский футболист расположился на 12-й строчке в этом списке.

«Вообще, по завоёванным титулам Хвича был номером один. Ко всему прочему, он был и чемпионом Италии, ключевым игроком команды. Наверное, слишком много факторов учитывали, оказалось много равных претендентов. Дембеле тоже играл ярко, весело, прекрасно. Для меня ничего неожиданного нет.

«Реабилитироваться» с 12-го места? Он и так играет на высочайшем уровне. И есть много футболистов на таком уровне, которые не получают «Золотой мяч». Например, центральный защитник и капитан английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. Он тоже достоин этого. То, что сейчас Хвича занял 12-е место, не повод для разговоров о «реабилитации». В новом сезоне всё начинается заново», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».

Кварацхелия выступал под руководством Сёмина в «Локомотиве» в 2019 году. Нападающий перешёл в «ПСЖ» из «Наполи» зимой 2025 года. В минувшем сезоне Кварацхелия принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 11 результативными передачами. В сезоне-2024/2025 грузинский футболист выиграл чемпионат Франции, Кубок Франции, Лигу чемпионов, чемпионат Италии, Суперкубок УЕФА.

