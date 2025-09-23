Видео: ночные празднования в Париже в честь победы игрока «ПСЖ» Дембеле в «Золотом мяче»

Болельщики в Париже бурно отметили «Золотой мяч», завоёванный футболистом «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Усманом Дембеле, соответствующий видеоролик появился в Сети. Сразу после результатов награды на улицах города оказалось множество болельщиков, обрадовавшихся победе местного игрока.

Дембеле 28 лет, он выступает за «ПСЖ». Француз опередил в голосовании вингера «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля. Третье место занял одноклубник французского нападающего Витинья. Для Дембеле это первая подобная награда в карьере, ранее он не разу не номинировался на «Золотой мяч». Усман стал шестым французским футболистом, выигравшим «Золотой мяч».

Ранее Дембеле защищал цвета французского «Ренна», немецкой «Боруссии» из Дортмунда и испанской «Барселоны».