«Много эмоций ушло на споры, а не на футбол». Сафонов — о первом поражении «ПСЖ» в сезоне

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о поражении парижской команды в матче 5-го тура чемпионата Франции с «Марселем» (0:1), которое стало для неё первым в нынешнем сезоне.

«Первое поражение в этом сезоне. Причём от принципиального соперника.

Игры в Марселе не бывают лёгкими. Тем более когда пропускаем быстрый гол. А дальше, как и бывает в таких нервных и принципиальных встречах, игра превратилась в сплошные паузы, контакты, срывы атак и стыки. Слишком много эмоций ушло на споры, а не на футбол.

Уверен, если бы матч оставался именно футбольным, мы могли бы добиться положительного результата. Но он скатился в выяснение отношений.

Для меня каждое поражение — это урок. Вчерашний результат показал, как легко можно увязнуть в свистках и эмоциях, упустив время на то, чтобы изменить ситуацию. И в то же время — отличный пример того, как можно засушить игру и испортить сопернику все планы.

Работаем дальше. Готовимся к следующему туру», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

В следующем туре «ПСЖ» встретится с «Осером». Игра состоится 27 сентября.

