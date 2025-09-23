Скидки
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Кузнецов: Ари — большой мастер, его появление на поле приносит «БроукБойз» пользу

Кузнецов: Ари — большой мастер, его появление на поле приносит «БроукБойз» пользу
Комментарии

Главный тренер «БроукБойз» Дмитрий Кузнецов перед матчем четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с саратовским «Соколом» высказался об игре экс-нападающего сборной России Ари.

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
23 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
Broke Boys
Не начался
Сокол
Саратов
«Ари — большой мастер. Мы используем его не на продолжительное, а на короткое время, за которое он может принести нам пользу, чтобы не перегружать его физически. Пока удавалось совмещать его выход на поле с игрой команды и результатом. Надеюсь, так будет и дальше», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Бывший форвард московского «Спартака» и «Краснодара» уже успел отличиться в матче Кубка России с «Леон Сатурном».

