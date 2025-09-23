Кузнецов: Ари — большой мастер, его появление на поле приносит «БроукБойз» пользу
Главный тренер «БроукБойз» Дмитрий Кузнецов перед матчем четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с саратовским «Соколом» высказался об игре экс-нападающего сборной России Ари.
«Ари — большой мастер. Мы используем его не на продолжительное, а на короткое время, за которое он может принести нам пользу, чтобы не перегружать его физически. Пока удавалось совмещать его выход на поле с игрой команды и результатом. Надеюсь, так будет и дальше», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
Бывший форвард московского «Спартака» и «Краснодара» уже успел отличиться в матче Кубка России с «Леон Сатурном».
