Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
19:30 Мск
Футбол Новости

В «Монако» рассказали, когда Головин может вернуться на поле после травмы

В «Монако» рассказали, когда Головин может вернуться на поле после травмы
В пресс-службе «Монако» ответили на вопрос о сроках восстановления российского полузащитника монегасков Александра Головина после травмы.

«У Александра Головина травма правого подколенного сухожилия. Возможно, он сможет вернуться после октябрьской паузы на матчи сборных», — сообщили «РИА Новости Спорт» в пресс-службе «Монако».

7 сентября Головин сыграл товарищеский матч российской национальной команды с Катаром (1:4), в котором забил гол. После возвращения в клуб футболист пропустил две игры Лиги 1 и одну встречу 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Всего в нынешнем сезоне Головин принял участие в трёх матчах чемпионата Франции, в которых не отметился результативными действиями.

Ближайшая международная пауза продлится с 6 по 14 октября.

