«Сочи» обратился в ЭСК по назначению двух пенальти в матче с ЦСКА
«Сочи» просит рассмотреть ЭСК РФС назначение двух пенальти арбитром Алексеем Сухим в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:3) на 53-й и 65-й минутах, сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Зиньковский – 39' 1:1 Обляков – 58' 1:2 Обляков – 68' 1:3 Кисляк – 90+6'
Также клуб просит рассмотреть два эпизода с неназначенными пенальти в ворота ЦСКА на 87-й и 90-й минутах.
После девяти туров Российской Премьер-Лиги «Сочи» набрал одно очко и занимает 16-е место. Красно-синие заработали 18 очков и располагаются на второй строчке. В следующем туре «Сочи» встретится с «Динамо» Махачкала (28 сентября), а ЦСКА — с «Балтикой» (28 сентября).
