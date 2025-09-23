«Сочи» обратился в ЭСК по назначению двух пенальти в матче с ЦСКА

«Сочи» просит рассмотреть ЭСК РФС назначение двух пенальти арбитром Алексеем Сухим в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:3) на 53-й и 65-й минутах, сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Также клуб просит рассмотреть два эпизода с неназначенными пенальти в ворота ЦСКА на 87-й и 90-й минутах.

После девяти туров Российской Премьер-Лиги «Сочи» набрал одно очко и занимает 16-е место. Красно-синие заработали 18 очков и располагаются на второй строчке. В следующем туре «Сочи» встретится с «Динамо» Махачкала (28 сентября), а ЦСКА — с «Балтикой» (28 сентября).

