«Оренбург» обратился в ЭСК по итогам матча с «Динамо»
«Оренбург» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) после матча 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором команда из одноимённого города проиграла московскому «Динамо» со счётом 1:3.
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
1 : 3
0:1 Маухуб – 57' 0:2 Осипенко – 85' 0:3 Бабаев – 90+7' 1:3 Савельев – 90+9'
«Оренбург» просит рассмотреть ЭСК РФС эпизод на 78-й минуте встречи, когда арбитр Сергей Цыганок не назначил пенальти в ворота «Динамо», сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.
Также клуб просит рассмотреть эпизод на 88-й минуте встречи с назначением пенальти.
«Оренбург» с семью очками после девяти матчей находится на 13-й строчке турнирной таблицы РПЛ.
