«Оренбург» обратился в ЭСК по итогам матча с «Динамо»

«Оренбург» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) после матча 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором команда из одноимённого города проиграла московскому «Динамо» со счётом 1:3.

«Оренбург» просит рассмотреть ЭСК РФС эпизод на 78-й минуте встречи, когда арбитр Сергей Цыганок не назначил пенальти в ворота «Динамо», сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Также клуб просит рассмотреть эпизод на 88-й минуте встречи с назначением пенальти.

«Оренбург» с семью очками после девяти матчей находится на 13-й строчке турнирной таблицы РПЛ.