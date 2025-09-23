Скидки
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Оренбург» обратился в ЭСК по итогам матча с «Динамо»

Комментарии

«Оренбург» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) после матча 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором команда из одноимённого города проиграла московскому «Динамо» со счётом 1:3.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Маухуб – 57'     0:2 Осипенко – 85'     0:3 Бабаев – 90+7'     1:3 Савельев – 90+9'    

«Оренбург» просит рассмотреть ЭСК РФС эпизод на 78-й минуте встречи, когда арбитр Сергей Цыганок не назначил пенальти в ворота «Динамо», сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Также клуб просит рассмотреть эпизод на 88-й минуте встречи с назначением пенальти.

«Оренбург» с семью очками после девяти матчей находится на 13-й строчке турнирной таблицы РПЛ.

Новости. Футбол
