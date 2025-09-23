«Локомотив» обратится в ЭСК по итогам матча с «Динамо» Мх
«Локомотив» обратится в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Бакаев – 54' 1:1 Миро – 90+5'
Удаления: нет / Бакаев – 65'
«Локомотив» просит рассмотреть ЭСК РФС эпизод с назначением штрафного удара на 91-й минуте арбитром Василием Казарцевым, после розыгрыша которого был забит гол. Сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.
После девяти туров Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал 17 очков и занимает четвёртое место. Махачкалинская команда заработала девять очков и располагается на 12-й строчке.
