Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» обратится в ЭСК по итогам матча с «Динамо» Мх

«Локомотив» обратится в ЭСК по итогам матча с «Динамо» Мх
Комментарии

«Локомотив» обратится в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Бакаев – 54'     1:1 Миро – 90+5'    
Удаления: нет / Бакаев – 65'

«Локомотив» просит рассмотреть ЭСК РФС эпизод с назначением штрафного удара на 91-й минуте арбитром Василием Казарцевым, после розыгрыша которого был забит гол. Сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

После девяти туров Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал 17 очков и занимает четвёртое место. Махачкалинская команда заработала девять очков и располагается на 12-й строчке.

Материалы по теме
Агент Дмитрия Баринова раскрыл, как «Локомотив» помешал капитану покинуть клуб летом

«Золотая» эра «Локомотива»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android