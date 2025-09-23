Канчельскис: Дембеле заслуженно получил «Золотой мяч», но я бы выбрал Мбаппе

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что игрок «ПСЖ» Усман Дембеле заслуженно стал обладателем «Золотого мяча» — 2025, однако он бы предпочёл отдал награду форварду «Реала» Килиану Мбаппе. Мбаппе занял в голосовании седьмое место.

«Я бы отдал «Золотой мяч» Мбаппе. Но решили, что надо Дембеле. Конечно, трофеи «ПСЖ» повлияли на решение. Всё заслуженно, но я бы выбрал Мбаппе. Были и другие кандидаты. Тот же Де Брёйне — футболист с большой буквы», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Дембеле 28 лет, он выступает за «ПСЖ». Француз опередил в голосовании вингера «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля. Третье место занял одноклубник французского нападающего Витинья. Для Дембеле это первая подобная награда в карьере, ранее он не разу не номинировался на «Золотой мяч». Усман стал шестым французским футболистом, выигравшим «Золотой мяч».

Ранее Дембеле защищал цвета французского «Ренна», немецкой «Боруссии» из Дортмунда и испанской «Барселоны».