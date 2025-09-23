Скидки
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
В «ПСЖ» показали фото Усмана Дембеле с «Золотым мячом»

Пресс-служба «ПСЖ» на своей странице в социальной сети X опубликовала фотографию нападающего команды Усмана Дембеле с наградой лучшему футболисту минувшего сезона «Золотой мяч». На фотографии также запечатлён президент французского гранда Нассер Аль-Хелаифи.

Фото: x.com/Paris Saint-Germain

Дембеле вручили «Золотой мяч» в понедельник, 22 сентября, в парижском театре Шатле.

В минувшем сезоне нападающий «ПСЖ» принял участие в 53 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых он отметился 35 голами и 16 результативными передачами. В составе французского гранда Дембеле стал чемпионом Франции, выиграл национальные Кубок и Суперкубок, а также взял Лигу чемпионов.

Дембеле повторяет путь Роналдиньо. Но некоторые итоги голосования за «Золотой мяч» — позор
Дембеле повторяет путь Роналдиньо. Но некоторые итоги голосования за «Золотой мяч» — позор

В Париже празднуют завоёванный Усманом Дембеле «Золотой мяч»:

