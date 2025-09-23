Скидки
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Победитель Лиги чемпионов в составе «МЮ» может оказаться в тюрьме за неуплату алиментов

Победитель Лиги чемпионов в составе «МЮ» может оказаться в тюрьме за неуплату алиментов
Комментарии

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андерсон Луис может отправиться в тюрьму за неуплату алиментов. Суд в Бразилии готов посадить победителя Лиги чемпионов сезона-2007/2008 в составе «красных дьяволов» на 30 суток. Об этом сообщает The Daily Star.

По информации издания, бразилец должен выплатить £ 142 тыс. (€ 163 тыс.). Если бывший футболист не погасит задолженность, он будет отбывать срок в тюрьме закрытого типа. При этом отмечается, что такие учреждения могут быть переполнены. Тогда Андерсон Луис окажется в менее строгих условиях.

Ранее бразилец уже попадал в финансовые скандалы. Его подозревали в отмывании денег с помощью криптовалюты.

