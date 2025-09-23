Экс-игрок «Арсенала» Адебайор прокомментировал ситуацию с игровым временем Мартинелли

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Того Эммануэль Адебайор полагает, что отсутствие у футболиста «канониров» Габриэла Мартинелли частой игровой практики может дестабилизировать обстановку в команде.

«Думаю, именно в таких ситуациях проявляется важность умения управления коллективом, ведь необходимо общаться со всеми игроками, чтобы они всегда были довольны, несмотря на то что находятся в запасе.

Когда я был на скамейке запасных «Арсенала», понимал, что передо мной находятся Тьерри Анри, Деннис Бергкамп и Робин ван Перси, но это было непросто, ведь каждую неделю я приходил в кабинет к Венгеру, чтобы напомнить, что мне тоже нужно выходить на поле.

Именно в таких ситуациях нужен тренер, способный снизить напряжённость атмосферы. Мы ещё не видели, чтобы Артета столкнулся с чем-то подобным, и я думаю, что нынешний сезон — подходящий момент для этого.

Нравится вам или нет, каждый из нас находится на своей волне. Но, в конце концов, мы являемся частью коллектива, нужно думать о том, как принести пользу команде. Однако это тяжело, когда ты на скамейке запасных.

Думаю, в течение пары недель мы лишимся Мартинелли, ведь если он останется в запасе после такой игры (речь о матче АПЛ с «Манчестер Сити» (1:1), в которой Габриэл спас команду от поражения. — Прим. «Чемпионата»), его сознание настроится на иной лад, за этим последует и тело, а потом это скажется и на тренировочном процессе», — приводит слова Адебайора Tribal Football со ссылкой на Premier League Productions.

В нынешнем сезоне Мартинелли лишь два раза выходил в стартовом составе лондонского клуба.