Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Арсенала» Адебайор прокомментировал ситуацию с игровым временем Мартинелли

Экс-игрок «Арсенала» Адебайор прокомментировал ситуацию с игровым временем Мартинелли
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Того Эммануэль Адебайор полагает, что отсутствие у футболиста «канониров» Габриэла Мартинелли частой игровой практики может дестабилизировать обстановку в команде.

«Думаю, именно в таких ситуациях проявляется важность умения управления коллективом, ведь необходимо общаться со всеми игроками, чтобы они всегда были довольны, несмотря на то что находятся в запасе.

Когда я был на скамейке запасных «Арсенала», понимал, что передо мной находятся Тьерри Анри, Деннис Бергкамп и Робин ван Перси, но это было непросто, ведь каждую неделю я приходил в кабинет к Венгеру, чтобы напомнить, что мне тоже нужно выходить на поле.

Именно в таких ситуациях нужен тренер, способный снизить напряжённость атмосферы. Мы ещё не видели, чтобы Артета столкнулся с чем-то подобным, и я думаю, что нынешний сезон — подходящий момент для этого.

Нравится вам или нет, каждый из нас находится на своей волне. Но, в конце концов, мы являемся частью коллектива, нужно думать о том, как принести пользу команде. Однако это тяжело, когда ты на скамейке запасных.

Думаю, в течение пары недель мы лишимся Мартинелли, ведь если он останется в запасе после такой игры (речь о матче АПЛ с «Манчестер Сити» (1:1), в которой Габриэл спас команду от поражения. — Прим. «Чемпионата»), его сознание настроится на иной лад, за этим последует и тело, а потом это скажется и на тренировочном процессе», — приводит слова Адебайора Tribal Football со ссылкой на Premier League Productions.

В нынешнем сезоне Мартинелли лишь два раза выходил в стартовом составе лондонского клуба.

Материалы по теме
Рой Кин: Артета должен быть более критичен и сказать, что ждёт от «Арсенала» большего
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android