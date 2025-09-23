Скидки
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Барко: после сезона в РПЛ я понял, что «Спартак» — самый большой и народный клуб России

Барко: после сезона в РПЛ я понял, что «Спартак» — самый большой и народный клуб России
Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко поделился мнением о популярности и влиянии красно-белых в России.

«После одного сезона в РПЛ я понял, что «Спартак» — самый большой и народный клуб России. Я очень рад, что оказался здесь. Это правда великий клуб. Сейчас я стараюсь делать всё возможное, чтобы тоже вписать своё имя в историю «Спартака», — приводит слова Барко Legalbet.

Аргентинец играет за красно-белых с лета 2024 года. За этот период Барко принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

«Спартак» — единственная команда, за которую ещё не забивали россияне в новом сезоне РПЛ

Как появился «Спартак»:

