Главная Футбол Новости

«Нужно уметь проигрывать». Президент «Барселоны» — о бойкоте «Реалом» «Золотого мяча»

Аудио-версия:
Комментарии

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о бойкоте мадридским «Реалом» церемонии вручения награды «Золотой мяч» второй год подряд.

«Пусть делают, что хотят. Мы заботимся о «Барсе». Из уважения к номинантам на приз и организаторам будем посещать церемонии. Это часть нашего понимания спорта. Можно выигрывать, а можно проигрывать. Но нужно уметь проигрывать. Нам повезло, что мы много побеждаем и мало уступаем», — приводит слова Лапорты Sport.es.

В минувшем году СМИ сообщали, что «Королевский клуб» решил бойкотировать указанную церемонию, поскольку узнал, что «Золотой мяч» получит не нападающий «Реала» Винисиус Жуниор, а полузащитник «Манчестер Сити» Родри. В итоге Винисиус занял второе место в голосовании.

Комментарии
