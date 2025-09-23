Скидки
Футболисты «Ахмата» получили в распоряжение новое тренировочное поле и тренажёрный зал

На базе грозненского «Ахмата» возвели новое тренировочное поле и тренажёрный зал. Во вторник 23 сентября, игроки провели занятие на новом покрытии.

«Не так давно футбольный клуб «Ахмат» получил в своё расположение современный тренажёрный зал, а во вторник провёл первую тренировку на новом футбольном поле.

По распоряжению президента клуба Якуба Закриева в начале июля на территории спорткомплекса «Ахмат Арена» были начаты работы по возведению фитнес-зала и укладке нового тренировочного футбольного поля.

Через считаное время коллектив получил возможность тренироваться и готовиться к матчам в современных, улучшенных условиях.

Главный тренер Станислав Черчесов и футболисты поблагодарили президента клуба Якуба Закриева. Инфраструктура клуба улучшается быстрыми темпами. Создавать условия для достижения командой хороших результатов в официальных турнирах – приоритетная задача руководства клуба», — говорится в сообщении в телеграм-канале «Ахмата».

«Ахмат» под руководством Станислава Черчесова набрал 12 очков в девяти турах Мир РПЛ и занимает девятое место в турнирной таблице.

