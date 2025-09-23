Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Есть вещи на порядок важнее рекордов!» Фанаты «Сокола» — Смолову перед игрой Кубка России

Болельщики саратовского «Сокола» вывесили баннер с обращением к форварду «БроукБойз» Фёдору Смолову перед матчем четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России. Смолов родился в Саратове и начинал карьеру в «Соколе», он начнёт игру в стартовом составе.

«Федя, не забывай свои корни. Помни, есть вещи на порядок важнее рекордов!» — говорится на баннере.

В третьем раунде Кубка России «БроукБойз» одолел «Леон Сатурн» со счётом 2:0. За медиакоманду сыграли Фёдор Смолов и Ари, забившие по голу.

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи одержали победу со счётом 4:3. Также ЦСКА взял Суперкубок страны.