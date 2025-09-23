Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Есть вещи на порядок важнее рекордов!» Фанаты «Сокола» — Смолову перед игрой Кубка России

«Есть вещи на порядок важнее рекордов!» Фанаты «Сокола» — Смолову перед игрой Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Болельщики саратовского «Сокола» вывесили баннер с обращением к форварду «БроукБойз» Фёдору Смолову перед матчем четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России. Смолов родился в Саратове и начинал карьеру в «Соколе», он начнёт игру в стартовом составе.

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
23 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Broke Boys
1-й тайм
0 : 1
Сокол
Саратов
0:1 Доля – 17'    

«Федя, не забывай свои корни. Помни, есть вещи на порядок важнее рекордов!» — говорится на баннере.

В третьем раунде Кубка России «БроукБойз» одолел «Леон Сатурн» со счётом 2:0. За медиакоманду сыграли Фёдор Смолов и Ари, забившие по голу.

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи одержали победу со счётом 4:3. Также ЦСКА взял Суперкубок страны.

Материалы по теме
«БроукБойз» — «Сокол»: Фёдор Смолов — в стартовом составе медиаклуба на матч Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android