Футбол

Нападающий ПАОКа Чалов сохранил место в топ-10 самых дорогих игроков чемпионата Греции

Комментарии

Нападающий ПАОКа Фёдор Чалов включён в топ-10 обновлённого списка самых дорогих футболистов греческой Суперлиги по версии Transfermarkt.

1. Яннис Константелиас (ПАОК) — € 17 млн;

2. Христос Музакитис («Олимпиакос») — € 15 млн;

3. Константинос Цолакис («Олимпиакос») — € 15 млн;

4. Сантьяго Эссе («Олимпиакос») — € 12 млн;

5. Тете («Панатинакикос») — € 11 млн;

6. Факундо Пельистри («Панатинаикос») — € 8 млн;

7. Анасс Зарури («Панатинаикос») — € 8 млн;

8. Кирилл Василев Десподов (ПАОК) — € 8 млн;

9. Андрия Живкович (ПАОК) — € 8 млн;

10. Фёдор Чалов (ПАОК) — € 7,5 млн.

Чалов выступает за ПАОК с 2024 года. В девяти матчах нынешнего клубного сезона Фёдор забил два гола.

