Нападающий ПАОКа Чалов сохранил место в топ-10 самых дорогих игроков чемпионата Греции

Нападающий ПАОКа Фёдор Чалов включён в топ-10 обновлённого списка самых дорогих футболистов греческой Суперлиги по версии Transfermarkt.
1. Яннис Константелиас (ПАОК) — € 17 млн;
2. Христос Музакитис («Олимпиакос») — € 15 млн;
3. Константинос Цолакис («Олимпиакос») — € 15 млн;
4. Сантьяго Эссе («Олимпиакос») — € 12 млн;
5. Тете («Панатинакикос») — € 11 млн;
6. Факундо Пельистри («Панатинаикос») — € 8 млн;
7. Анасс Зарури («Панатинаикос») — € 8 млн;
8. Кирилл Василев Десподов (ПАОК) — € 8 млн;
9. Андрия Живкович (ПАОК) — € 8 млн;
10. Фёдор Чалов (ПАОК) — € 7,5 млн.
Чалов выступает за ПАОК с 2024 года. В девяти матчах нынешнего клубного сезона Фёдор забил два гола.