Футболисты «БроукБойз» прибыли на стадион за 4 минуты до матча Кубка России с «Соколом»

Футболисты и штаб «БроукБойз» прибыли на стадион «Зоркий» в Красногорске за четыре минуты до начала матча 4-го тура Пути регионов Фонбет Кубка России с «Соколом», сообщает корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников с места событий. Начало встречи было запланировано на 19:30.

«Часть игроков «БроукБойз» приехала на стадион за четыре минуты до стартового свистка. Игрок «Броуков» Сухомлинов выбежал из автобуса переодетым, так как начнёт игру в стартовом составе», — передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В третьем раунде Кубка России «БроукБойз» одолел «Леон Сатурн» со счётом 2:0. За медиакоманду сыграли Фёдор Смолов и Ари, забившие по голу.

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи одержали победу со счётом 4:3. Также ЦСКА взял Суперкубок страны.