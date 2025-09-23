Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матч «БроукБойз» в Кубке России начался с 13-минутной задержкой из-за опоздания медиаклуба

Матч «БроукБойз» в Кубке России начался с 13-минутной задержкой из-за опоздания медиаклуба
Аудио-версия:
Комментарии

Матч четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России между «БроукБойз» и саратовским «Соколом» стартовал с 13-минутной задержкой из-за позднего приезда игроков и штаба медийной команды на игру.

Ранее корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников сообщил, что «Броуки» прибыли на стадион в Красногорске за четыре минуты до планируемого начала встречи (19:30) из-за пробок. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:42.

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
23 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Broke Boys
1-й тайм
0 : 1
Сокол
Саратов
0:1 Доля – 17'    

В третьем раунде Кубка России «БроукБойз» одолел «Леон Сатурн» со счётом 2:0. За медиакоманду сыграли Фёдор Смолов и Ари, забившие по голу.

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи одержали победу со счётом 4:3. Также ЦСКА взял Суперкубок страны.

Материалы по теме
Видео
Футболисты «БроукБойз» прибыли на стадион за 4 минуты до матча Кубка России с «Соколом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android