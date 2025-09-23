Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Матч «БроукБойз» в Кубке России начался с 13-минутной задержкой из-за опоздания медиаклуба

Матч четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России между «БроукБойз» и саратовским «Соколом» стартовал с 13-минутной задержкой из-за позднего приезда игроков и штаба медийной команды на игру.

Ранее корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников сообщил, что «Броуки» прибыли на стадион в Красногорске за четыре минуты до планируемого начала встречи (19:30) из-за пробок. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:42.

В третьем раунде Кубка России «БроукБойз» одолел «Леон Сатурн» со счётом 2:0. За медиакоманду сыграли Фёдор Смолов и Ари, забившие по голу.

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи одержали победу со счётом 4:3. Также ЦСКА взял Суперкубок страны.