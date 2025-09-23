Скидки
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
«Интер» и «Милан» объявили компании, которые займутся строительством нового стадиона

Аудио-версия:
«Интер» и «Милан» объявили о сотрудничестве с компаниями «Foster + Partners», одной из самых известных архитектурных фирм в мире, и «MANICA» для строительства нового стадиона итальянский клубов.

«Новый стадион, являющийся частью проекта городской реконструкции, охватывающего площадь около 281 тысячу квадратных метров и ориентированного на инновации и устойчивое развитие, будет вмещать 71 500 зрителей и обеспечит неповторимую атмосферу. Он будет состоять из двух больших ярусов с уклоном, обеспечивающим оптимальную видимость из каждой зоны. Арена сможет соответствовать самым высоким стандартам доступности, предлагая особые условия для всех болельщиков и предлагая зоны по доступным ценам», – сообщает «Интер» на своём офицальном сайте.

Архитектурная компания «Foster + Partners» занималась строительством небоскрёба Мэри-Экс. «MANICA» известна реконструкцией стадиона «Уэмбли» и других спортивных объектов.

Стоит отметить, что итальянские клубы ещё не выкупили территорию под строительство стадиона у городских властей. Итоговое голосование пройдёт 29 сентября.

Комментарии
