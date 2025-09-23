Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Тренер «БроукБойз» объяснил, почему Ари пропускает матч Кубка России с «Соколом»

Главный тренер «БроукБойз» Дмитрий Кузнецов сообщил, что нападающий Ари не вошёл в заявку команды на матч четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с «Соколом» из-за травмы.

«Ари получил повреждение на Кубке Легенд, который позавчера проходил в Москве. Думаю, что недели на три он выбыл. Не увидим его сегодня», — сказал Кузнецов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В третьем раунде Кубка России «БроукБойз» одолел «Леон Сатурн» со счётом 2:0. За медиакоманду сыграли Фёдор Смолов и Ари, забившие по голу.

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи одержали победу со счётом 4:3. Также ЦСКА взял Суперкубок страны.