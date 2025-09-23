В «Кайрате» рассказали о ходе продаж билетов на матч с «Реалом» в Лиге чемпионов

В пресс-службе «Кайрата» поделились информацией о ходе продаж билетов на матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», который состоится 30 сентября.

«Пик на сайте показывал порядка 210 тысяч пользователей (электронная очередь). Билеты на матч «Кайрат» — «Реал Мадрид» ещё есть», — сообщили в пресс-службе «Кайрата» корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Матч между «Кайратом» и «Реалом» пройдёт на стадионе «Центральный» (Алма-Ата, Казахстан). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Реакция игроков «Кайрата» на выпадение «Реала» в Лиге чемпионов: