Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
19:30 Мск
В «Кайрате» рассказали о ходе продаж билетов на матч с «Реалом» в Лиге чемпионов

В пресс-службе «Кайрата» поделились информацией о ходе продаж билетов на матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», который состоится 30 сентября.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
«Пик на сайте показывал порядка 210 тысяч пользователей (электронная очередь). Билеты на матч «Кайрат» — «Реал Мадрид» ещё есть», — сообщили в пресс-службе «Кайрата» корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Матч между «Кайратом» и «Реалом» пройдёт на стадионе «Центральный» (Алма-Ата, Казахстан). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Казахстанский миллионер пообещал по машине игрокам «Кайрата» в случае победы над «Реалом»
Истории
Казахстанский миллионер пообещал по машине игрокам «Кайрата» в случае победы над «Реалом»

Реакция игроков «Кайрата» на выпадение «Реала» в Лиге чемпионов:

