Игроки «Сокола» разминались с воображаемыми мячами перед матчем Кубка России с «Броуками»

Футболисты саратовского «Сокола» разминались с «воображаемыми» мячами перед матчем четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с «БроукБойз».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» и РФС. Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Чемпионата».

«БроукБойз» попали в пробку и прибыли на стадион в Красногорске за четыре минуты до планируемого начала встречи (19:30). Все мячи должна была привезти медиакоманда, «Сокол» не брал мячи на выездную игру. На разминке игроки саратовской команды имитировали работу с мячом, отрабатывая приём и передачи без них.

В третьем раунде Кубка России «БроукБойз» одолел «Леон Сатурн» со счётом 2:0. За медиакоманду сыграли Фёдор Смолов и Ари, забившие по голу.

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи одержали победу со счётом 4:3. Также ЦСКА взял Суперкубок страны.