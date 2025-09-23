Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Goal: Ямаль — фаворит в борьбе за «Золотой мяч» — 2026, Мбаппе — второй, Дембеле — восьмой

Goal: Ямаль — фаворит в борьбе за «Золотой мяч» — 2026, Мбаппе — второй, Дембеле — восьмой
Аудио-версия:
Комментарии

Британский спортивный сайт Goal представил рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» в следующем году. На первом месте находится вингер «Барселоны» Ламин Ямаль. На второй строчке располагается нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе. Замыкает тройку главных претендентов на «Золотой мяч» — 2026 форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

Действующим обладателем награды является нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле.

Топ-10 главных претендентов на выигрыш награды «Золотой мяч» — 2026 по версии Goal:

  1. Ламин Ямаль («Барселона»);
  2. Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид);
  3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
  4. Гарри Кейн («Бавария»);
  5. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
  6. Педри («Барселона»);
  7. Витинья («ПСЖ»);
  8. Усман Дембеле («ПСЖ»);
  9. Ашраф Хакими («ПСЖ»);
  10. Коул Палмер («Челси»).
Материалы по теме
Как я голосовала за «Золотой мяч» от России
Как я голосовала за «Золотой мяч» от России

В Париже празднуют завоёванный Усманом Дембеле «Золотой мяч»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android