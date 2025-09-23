Goal: Ямаль — фаворит в борьбе за «Золотой мяч» — 2026, Мбаппе — второй, Дембеле — восьмой
Британский спортивный сайт Goal представил рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» в следующем году. На первом месте находится вингер «Барселоны» Ламин Ямаль. На второй строчке располагается нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе. Замыкает тройку главных претендентов на «Золотой мяч» — 2026 форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.
Действующим обладателем награды является нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле.
Топ-10 главных претендентов на выигрыш награды «Золотой мяч» — 2026 по версии Goal:
- Ламин Ямаль («Барселона»);
- Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид);
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
- Гарри Кейн («Бавария»);
- Мохамед Салах («Ливерпуль»);
- Педри («Барселона»);
- Витинья («ПСЖ»);
- Усман Дембеле («ПСЖ»);
- Ашраф Хакими («ПСЖ»);
- Коул Палмер («Челси»).
