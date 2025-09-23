Goal: Ямаль — фаворит в борьбе за «Золотой мяч» — 2026, Мбаппе — второй, Дембеле — восьмой

Британский спортивный сайт Goal представил рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» в следующем году. На первом месте находится вингер «Барселоны» Ламин Ямаль. На второй строчке располагается нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе. Замыкает тройку главных претендентов на «Золотой мяч» — 2026 форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

Действующим обладателем награды является нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле.

Топ-10 главных претендентов на выигрыш награды «Золотой мяч» — 2026 по версии Goal:

Ламин Ямаль («Барселона»); Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид); Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»); Гарри Кейн («Бавария»); Мохамед Салах («Ливерпуль»); Педри («Барселона»); Витинья («ПСЖ»); Усман Дембеле («ПСЖ»); Ашраф Хакими («ПСЖ»); Коул Палмер («Челси»).

В Париже празднуют завоёванный Усманом Дембеле «Золотой мяч»: