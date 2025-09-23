Полузащитник ЦСКА Обляков включён в список из семи лучших игроков 9-го тура РПЛ
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков включён в список из семи лучших футболистов 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги как игрок с наибольшим показателем ударов в створ (4). Об этом сообщается в официальном телеграм-канале РПЛ.
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Зиньковский – 39' 1:1 Обляков – 58' 1:2 Обляков – 68' 1:3 Кисляк – 90+6'
В 9-м туре армейцы одержали победу со счётом 3:1 в гостевом матче с «Сочи». Обляков отыграл эту встречу целиком с первых минут, дважды реализовав пенальти.
В 14 матчах нынешнего клубного сезона Обляков забил пять голов и отдал три результативные передачи. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость хавбека составляет € 10 млн.
ЦСКА на данный момент с 18 очками находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ.
