Полузащитник ЦСКА Обляков включён в список из семи лучших игроков 9-го тура РПЛ

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков включён в список из семи лучших футболистов 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги как игрок с наибольшим показателем ударов в створ (4). Об этом сообщается в официальном телеграм-канале РПЛ.

В 9-м туре армейцы одержали победу со счётом 3:1 в гостевом матче с «Сочи». Обляков отыграл эту встречу целиком с первых минут, дважды реализовав пенальти.

В 14 матчах нынешнего клубного сезона Обляков забил пять голов и отдал три результативные передачи. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость хавбека составляет € 10 млн.

ЦСКА на данный момент с 18 очками находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ.