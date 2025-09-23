Рафинья поблагодарил российского блогера, поддержавшего игрока после церемонии «ЗМ»

Российский блогер Артём Польшаков (АртПо) в своём телеграм-канале опубликовал видео, на котором он после церемонии награждения «Золотого мяча» — 2025 обратился к нападающему «Барселоны» Рафинье. Бразильский футболист занял пятое место в голосовании.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «АртПо».

АртПо: Для меня, ты — настоящий победитель «Золотого Мяча».

Рафинья: Спасибо.

В минувшем сезоне бразильский нападающий принял участие в 57 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 34 голами и 25 результативными передачами. В составе «Барселоны» Рафинья выиграл Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.

Первое место в голосовании на «Золотой мяч» — 2025 занял нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле.

В Париже празднуют завоёванный Усманом Дембеле «Золотой мяч»: