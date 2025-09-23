Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рафинья поблагодарил российского блогера, поддержавшего игрока после церемонии «ЗМ»

Рафинья поблагодарил российского блогера, поддержавшего игрока после церемонии «ЗМ»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский блогер Артём Польшаков (АртПо) в своём телеграм-канале опубликовал видео, на котором он после церемонии награждения «Золотого мяча» — 2025 обратился к нападающему «Барселоны» Рафинье. Бразильский футболист занял пятое место в голосовании.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «АртПо».

АртПо: Для меня, ты — настоящий победитель «Золотого Мяча».
Рафинья: Спасибо.

В минувшем сезоне бразильский нападающий принял участие в 57 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 34 голами и 25 результативными передачами. В составе «Барселоны» Рафинья выиграл Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.

Первое место в голосовании на «Золотой мяч» — 2025 занял нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле.

Материалы по теме
«Слишком сильная шутка». Неймар отреагировал на позицию Рафиньи в голосовании на «ЗМ»

В Париже празднуют завоёванный Усманом Дембеле «Золотой мяч»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android