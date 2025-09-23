Молодёжная сборная России проведёт два матча с Беларусью, известен расширенный состав

Молодёжная сборная России проведёт два матча с командой Беларуси, игру пройдёт в Бресте и Минске 10 и 13 октября соответственно, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Сбор молодёжной команды России под руководством Ивана Шабарова начнётся 4 октября в Новогорске. Вылет в Брест запланирован на 9 октября. Сборная Беларуси принимает участие в квалификационном турнире молодёжного чемпионата Европы 2027 года, в октябрьское окно у команды не запланировано отборочных матчей.

В расширенный состав молодёжной сборной России вошли 34 футболиста:

Вратари: Даниил Веселов («Локомотив» Москва), Александр Дёгтев («Сочи»), Сергей Мокроусов («Ростов» Ростов-на-Дону), Курбан Расулов («Динамо» Москва).

Защитники: Джамалутдин Абдулкадыров, Михаил Рядно (оба — ЦСКА Москва), Илья Рожков, Никита Лобов (оба – «Рубин» Казань), Никита Бабакин, Александр Тарасов (оба – «Ростов» Ростов-на-Дону), Матвей Бардачёв («Урал» Екатеринбург), Иван Лепский («Крылья Советов» Самара), Кирилл Обонин («Балтика» Калининград), Денис Попенков («Акрон» Тольятти), Даниил Плотников («Химик» Дзержинск), Вадим Чурилов («Торпедо» Москва).

Полузащитники: Дмитрий Александров, Виктор Окишор (оба – «Динамо» Москва), Андрей Ивлев, Егор Смелов (оба – «Пари НН» Нижний Новгород), Иван Бобёр («Нефтехимик» Нижнекамск), Денис Боков («Спартак» Кострома), Тимур Иванов («Зенит» Санкт-Петербург), Илья Ишков («Урал» Екатеринбург), Данила Козлов («Краснодар»), Алексей Колтаков («Ростов» Ростов-на-Дону), Артем Корнеев («Сочи»), Дмитрий Пестряков («Акрон» Тольятти), Станислав Топинка («Чайка» Песчанокопское), Михаил Щетинин («Арсенал» Дзержинск, Беларусь).

Нападающие: Константин Дорофеев («Атырау» Казахстан), Владимир Игнатенко («Крылья Советов» Самара), Антон Шамонин («Ростов» Ростов-на-Дону).

«Сборная Беларуси стартовала в сентябре в отборе к чемпионату Европы ничьей с Бельгией – 1:1, а затем в один мяч уступила Австрии – 2:3. В ноябре команде предстоит сыграть с Уэльсом и Данией. У белорусов хорошая игровая практика, это традиционно крепкая команда. Мы играли с ними два года назад, игроки 2005 года должны помнить, как непросто складывались те матчи.

С тех пор из белорусской молодёжки ушли игроки 2002 и 2003 годов рождения. Но наша команда вновь будет чуть моложе: привлечём на сбор футболистов 2005 и 2006 года. Многие ребята впервые в расширенном составе молодёжной сборной. Кто из них попадёт в итоговый список, будет зависеть от того, как сложатся оставшиеся до сбора клубные матчи», — сказал старший тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров.

Молодёжные сборные России и Беларуси встречались в последний раз в 2023 году. В июньском матче хозяева поля победили в Борисове со счётом 5:1. В ноябре того же года россияне взяли реванш в Гомеле – 3:1.