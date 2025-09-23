Полузащитник «Спартака» Барко включён в список из семи лучших игроков 9-го тура РПЛ

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко включён в список из семи лучших футболистов 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги как игрок с наибольшим количеством ключевых передач (3). Об этом сообщается в официальном телеграм-канале РПЛ.

В 9-м туре красно-белые одолели «Крылья Советов» со счётом 2:1, Барко отыграл весь матч.

Барко выступает за красно-белых с лета 2024 года. За этот период Эсекьель провёл 46 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и 10 голевыми передачами. Нынешнее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.