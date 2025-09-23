Скидки
Гвардиола: стиль игры Хусанова напоминает Уокера в лучшие годы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил, насколько сильно его впечатлил прогресс защитника Абдукодира Хусанова с момента его перехода в клуб минувшей зимой.

«Очень сильно. Он может играть на позиции центрального защитника, как и на любой позиции в обороне, кроме левого защитника.

Абдукодир не может много создавать в атаке, но у него невероятный, прочный, стабильный, силовой стиль игры, как у Кайла [Уокера] в его лучшие годы. Хусанов невероятно сосредоточен и ещё так молод. Он хочет учиться. Он действительно хорошо играет с сильными соперниками, с которыми нам доводилось сталкиваться.

Он очень молод, его первый опыт – переезд из Узбекистана во Францию на восемь или 10 матчей в Лиге 1. Потом приехал сюда и адаптировался в непростое для нас время. Проще влиться и освоиться, когда приезжаешь в команду, где уже всё налажено.

Думаю, чувствуется, что он невероятный футболист, который на долгие годы станет одним из лучших приобретений клуба. Этот парень будет строить карьеру в нашем клубе долгие годы», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити».

