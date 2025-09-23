Скидки
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Это катастрофа для «Майами», клубом управляет его отец». Экс-игрок МЛС — о Месси

«Это катастрофа для «Майами», клубом управляет его отец». Экс-игрок МЛС — о Месси
Футболист «Краковии» Матеуш Клих, ранее выступавший в МЛС, раскритиковал «Интер Майами» и аргентинского нападающего клуба Лионеля Месси.

«Я не советую играть в «Интер Майами», пока там Месси. Это катастрофа для клуба, люди оттуда бегут… С точки зрения организации всё плохо. Отец Месси — вот кто действительно управляет клубом. Все говорят по-испански, и без их согласия ничего нельзя сделать. Сам клуб находится в 45-50 минутах езды от Майами», – приводит слова Клиха Sport.pl.

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» выступает в составе американской команды с 2023 года. В течение его карьеры в Майами к команде присоединись ряд экс-одноклубников нападающего, такие как Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс.

