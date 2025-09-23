Скидки
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
Два игрока «Крыльев Советов» включены в список из семи лучших футболистов 9-го тура РПЛ

Комментарии

Российская Премьер-Лига опубликовала список из семи лучших футболистов по итогам 9-го тура чемпионата России.

Сергей Песьяков («Крылья Советов») — один сейв;

Максим Сидоров («Ахмат») — семь отборов;

Сергей Божин («Крылья Советов») — 20 перехватов;

Эдгар Севикян («Акрон») — шесть обводок;

Иван Обляков (ЦСКА) — четыре удара в створ;

Мохаммад Мохеби («Ростов») — семь фолов на игроке;

Эсекьель Барко («Спартак») — три ключевые передачи.

По итогам девяти туров первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На второй строчке располагается ЦСКА, у которого 18 набранных очков. Третье место занимает калининградская «Балтика», в активе которой 17 очков.

