Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
19:30 Мск
Защитник «Локомотива» Морозов назвал двух самых неприятных нападающих в РПЛ

Центральный защитник «Локомотива» Евгений Морозов назвал нападающих, против которых ему было тяжелее всего играть в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Кордоба и Даку — самые тяжёлые соперники для меня. Это два самых классных нападающих чемпионата. Но они самые неприятные в РПЛ, всё время стараются под кожу залезть. Но играть против них интересно. Это своего рода вызов для меня, — приводит слова Морозова Legalbet.

В нынешнем сезоне чемпионата России Кордоба принял участие в восьми встречах, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Даку сыграл девять матчей в Российской Премьер-Лиге, где он забил восемь голов и сделал ассист.

Самые титулованные футбольные клубы России:

